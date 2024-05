El viernes pasado, Zoe Bogach fue a La noche de los ex, el programa que conduce Robertito Funes Ugarte en Telefe, y rompió en llanto, luego de un fuerte descargo de Noelia “La Gata” contra Aixa, madre de la exparticipante de Gran Hermano 2023.

La joven lloró con visible angustia por las críticas a su mamá, un personaje controvertido desde antes de su paso fugaz por la casa de Gran Hermano.

ZOE BOGACH DE GRAN HERMANO ROMPIÓ EN LLANTO POR LAS CRÍTICAS A SU MADRE

Noelia “La Gata”: -Yo le voy a hablar a Aixa y, por lo que la quiero a Zoe, le voy a pedir que no hable más de mí porque tengo dos audios de ella hablando re mal de mí. Y hablando de su hija también...

Gustavo Conti: -Empezá a sacar...

La Tora Villar: -Esperen que acá está Zoe.

La Gata: -Me los voy a guardar a los audios. Posiblemente no le caí bien y la respeto. Si ella piensa que yo soy todo eso que vi en el tape (la trató de sucia), está perfecto. Pero yo pienso que ella, Zoe, es maravillosa. Pero que la mamá de Zoe no me joda más. No la quiero lastimar a Zoe, por me guardé los mensajes.

Zoe Bogach: -Yo creo que si dejan de hablar de mamá, ella va a dejar de hablar ustedes. ¡Basta!

La Gata: -Yo no arranqué a opinar de tu mamá.

Romina Uhrig: -Pero se metió adentro de la casa, había que opinar... Pero con vos, nada.

Zoe: -Sí, entiendo.

Robertito Funes Ugarte: -¿Estás bien?

Zoe: -Sí.

Daniela Celis: -¿Cómo tomás todo esto y la repercusión de tu mamá en las redes?

Zoe: -Todavía no hablé con ella, pero es un poco difícil.

Ximena Capristo: -¿Y qué opinás de lo que pasó con Luchi (Maidana)? Recién lo comentábamos acá.

Zoe: -Yo creo que los familiares juegan afuera... (se quebró)

Ximena: -¿Estás bien? Tenés los ojos re llorosos.

Robertito: -Está triste. No es la idea. Tomá agua. Es un juego, vos sabés lo que es.

Ximena: -No es fácil que le critiquen a la mamá.

Robertito: -¿Qué pensás de esto?

Zoe: -Es un poco difícil estar en mi lugar y ver cómo todos opinan.

La Gata: -Pero tu mamá también opinó, me dejó a mí como una sucia…

Zoe: -Sí, ya sé.

La Gata: -Yo te estoy respetando y te respeté adentro de la casa. Me banqué miles de cosas. No dijeron que les limpié todo. Yo soy así. Esto no es en contra tuyo... Le pido perdón (a Zoe) si hablé algo de tu mamá. Que ella (Aixa) también se retracte de lo que dijo algo de mí…

