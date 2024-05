El jueves, Zoe Bogach fue a A la Barbarossa y le puso el pecho, con nerviosismo, a la indiscreta pregunta que le hizo Georgina Barbarossa en vivo.

La conductora quiso saber si la reciente eliminada de Gran Hermano 2023 ya tuvo sexo con su novio, Manuel Ibero, tras casi cinco meses y medio de aislamiento.

Con pocas palabras e incomodidad, Zoe respondió que aún seguía en el hotel, designado por la producción de GH, y que no se había visto a solas, ni íntimamente con su novio, con quien comenzó su romance siete meses atrás.

LA INDISCRETA PREGUNTA DE GEORGINA BARBAROSSA A ZOE BOGACH DE GRAN HERMANO 2023

Georgina Barbarossa: -Ayer fue el encuentro con tu novio, ¿cómo fue?

Zoe Bogach: -Nos reencontramos en el programa, todavía no nos vimos solos.

Georgina: -Ah, todavía no se vieron solos.

Zoe: -No, yo sigo en el hotel...

Georgina: -¿Cuándo es el encuentro?

Zoe: -Hoy ya me voy del hotel, así que seguro que hoy.

Georgina: -¿Y chungui chungui?

Zoe: (Risa incómoda y silencio)

Georgina: -Un poco de chape, de franeleo, algo. Una alegría.

Noelia Antonelli: -¿Y te vas a la casa de él?

Zoe: -No, no sé, no sé. Hoy me voy a casa y todavía no tengo ningún plan.

