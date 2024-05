Yanina y Marcela Feudale protagonizaron un fuerte cruce en LAM por el cierre de Télam. “Lo único que publicaban era sobre el ramo de flores de Fabiola (Yáñez) o el perro de Alberto (Fernández)”, dijo Latorre.

Entonces, su compañera le contestó: “No, no, bueno, pero había otros contenidos... el año pasado lo manejaba Bernarda Llorente y ella es una mujer que sabe mucho, había información general”.

Marcela Feudale en LAM.

“Era contenido militante, ella es absolutamente militante, todas pelotudeces, no había una nota en la que se criticara algo del gobierno ni que asumiera cómo estaba el país”, retrucó Yanina.

“A mí me ha dado paño para grandes notas que tenían que ver con contenido general. Tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todo”, lanzó Feudale.

Yanina Latorre en LAM.

Harta, la mamá le Lola Latorre le dijo: “No voy a discutir de nuevo con vos, pensas como ellos, pero era una cosa totalmente militante y a mí me interesa que cuente la realidad del país no un podcast de historia”.

MARCELA FEUDALE Y YANINA LATORRE, PICANTÍSIMAS EN LAM

En medio de la discusión, Marcela le dijo a la panelista: “¿Pero por qué todo el mundo tiene que pensar como vos? ¿Por qué no dejás que el otro pase y te cuente qué es lo que piensa?”.

“Pero porque vos querés defender un sistema pelotudo que no sirve”, le contestó Yanina y ella expresó: “No, estoy tratando de hacerte entender que una agencia de noticias cubre absolutamente todo”.

“Y yo te quiero hacer entender a vos que no me tomes de pelotuda que una agencia de noticias tiene que contar lo que hizo Alberto. La verdad de todo, pero no cumplió nunca”, sentenció Latorre.

