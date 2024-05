Contenta por haber logrado poner su vida en orden, Victoria Vanucci, que sigue instalada en Utah, Estados Unidos, lanzó su línea de cremas naturales en el marco de su proyecto al que denominó “Yo soy Pachamama”, que invita a las personas a vivir en consonancia con la tierra.

“Haber trabajado a favor de los animales, con mis huertas, con mis recetas vegetarianas y veganas, me ha dado una reputación muy buena en el mundo de la gastronomía. To Pachamama significa De Pachamama. Yo soy Pachamama, así es el nombre de mi nueva compañía que sigue con la misma misión de siempre: ayudar, enseñar y educar”, explico la argentina.

“No los llamo productos de belleza, sino que los llamo food for the face, que significa comida para la cara”.

“No los llamo productos de belleza, sino que los llamo food for the face, que significa comida para la cara. La misión es tratar de mostrar la belleza natural, no necesitamos otros elementos, no necesitamos químicos y la respuesta la tenemos al alcance de nuestras manos”, sumó la chef.

Victoria Vannucci

¿CÓMO SON LAS CREMAS DE VICTORIA VANUCCI?

Las cremas de victoria tienen ingredientes parecidos a sus recetas gastronómicas, como ajo, arroz y hasta café.

“Muestro y utilizo las mismas fórmulas que en el sector gastronómico, con productos de la tierra para alguna receta para comer y luego las aplico para que se transformen en cremas para ponerte en el rostro...”.

“Muestro y utilizo las mismas fórmulas que en el sector gastronómico”.

“Es todo orgánico, natural y está totalmente estudiado. Hay una misión muy importante que hay que repetir una y otra vez e instalar definitivamente, en especial para todas las chicas jóvenes: la belleza es interna y se refleja en lo externo”, cerró, orgullosa de su proyecto.