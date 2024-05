Federico Bal volvió a mostrarse enamoradísimo de su novia, la bailarina y coreógrafa Florencia Díaz, que vive en México y con quien viaja por el mundo.

En este contexto, el hijo de Carmen Barbieri compartió a través de sus stories de Instagram un momento íntimo con su pareja desde la cama.

“Le pedí a mi novia que me haga un skincare”.

“Le pedí a mi novia que me haga un skincare. Ahí se fue mi juventud”, expresó el conductor, entre risas, al pie de la foto que lo muestra recostado con Flor mientras ambos miraban hacia la cámara luciendo su mascarilla de color negro.

EL PÍCARO IDA Y VUELTA EN VIVO ENTRE FEDE BAL Y FLOR DÍAZ

Fede Bal le reprochó en a Flor Díaz en 1D2 su actitud al compartir la cama.

FB: -Mi amor, porque a veces me sacás vos, me corrés, yo sé que hace calor a veces en el cuarto. Pero vos a veces me sacás del medio y a mí me gusta. Vos tenés una cosa. Un calorcito, mi amor, que es tan lindo dormir abrazado a vos.

FD: -Se nota, se nota porque me dejás al borde de la cama. Te corro porque me tirás de la cama.

FB: -Hay reclamos de cómo dormimos.

FD: -Pero me encanta. Yo también te amo, amor.

FB: -Qué linda es. Yo no sé cómo hice todavía. De verdad. Yo no tengo idea. Mirá la bomba que me levanté. Yo no puedo creerlo. ¿En qué momento? ¿Qué te dije para que de golpe seas mi novia hoy?

FD: -¿La verdad? No sé. Deja ver. Conectamos mucho charlando nosotros. Hablando de la vida. Las relaciones también…

