Ir al supermercado mayorista parece haberse convertido en una buena alternativa para muchos argentinos, entre ellos Tamara Báez, que este martes fue con Thiago Martínez a stockearse pero los empleados no les tuvieron paciencia.

La ex de L-Gante comenzó a publicar desde su cuenta de Instagram varias stories sobre los productos que estaban comprando con su pareja: desde alimentos hasta juguetes para la pequeña Jamaica que ya ha recobrado su buena salud.

Foto: Instagram Stories

Asimismo, Tamara anunció que un plato muy común este invierno será el “guisito” mientras cargaba en su chango muchos paquetes de fideos para tal fin. Sin embargo, en las siguientes stories, la joven se mostró muy temerosa.

POR QUÉ ECHARON A TAMARA BÁEZ Y A THIAGO MARTÍNEZ DE UN SUPERMERCADO

“¡Ay, no! ¡Tengo miedo!. Están cerrando, bolú”, atinó a decir la influencer tras escuchar el aviso dado desde la línea de cajas. “Decime que nos están echando sin decirnos que nos están echando”, agregó en otra story en la que ambos aceleraban el paso mientras las luces se apagaban en los pasillos a su alrededor.

No terminó ahí la interacción de Tamara en las redes, ya que una seguidora la encaró por su forma de comprar. “Deja de comprar impulsivamente. Deberías ir al psiquiatra y no es por ofender. A mí me daban una pastilla cuando sentía la necesidad de comprar cosas innecesarias”, se pudo leer en una story compartida por Báez.

Tamara Báez reaccionó cuando le pidieron que dejara de comprar compulsivamente. Foto: Instagram

“Entiendo que pasaste de no tener nada a tenerlo todo, pero deberías aprender a controlarlo y no darle el ejemplo a tu hija de compras desmedidas e innecesarias”, cerró la seguidora. “¿Qué dice, señora?” No fui al psiquiatra cuando estaba bien loca y voy a ir ahora porque hago unas compritas, jajaja”, le contestó Tamara.

