Sensibilizada, Mariana Brey posteó en Instagram una foto de su papá, uno de los pilares fundamentales en su vida, que falleció hace 10 años. A corazón abierto, contó lo cercana que se siente a él a pesar de su ausencia física. Y relató una “mágica” situación que vivió en la puerta del colegio de sus hijos.

“Hoy me sucedió algo mágico que quiero contarte, papá. Eran las tres de la tarde cuando, conversando en la puerta del jardín con Flor, mamá de un amiguito de Juana, surgieron temas sobre maternidad, lactancia y crianza. Casi sin advertirlo, comencé a relatarle lo que significó para mí hacer el duelo de tu muerte, que coincidió con el momento en que había tomado la decisión de dejar de amamantar a mi hijo Luca”, relató, haciendo memoria.

“Te asomaste allí mágicamente para recordarme que estás dentro mío”.

“Fueron momentos de mucho dolor, el destete fue prácticamente imposible. Tan imposible que seguí 2 años más. Estaba abrazada a ese dolor duelando tu pérdida. En medio de la charla, mis ojos se iluminaron, mi mente se puso en pausa y bajé la vista. Recordé en ese instante que hoy se cumplen 10 años de tu ausencia, 10 años que te fuiste. No sabemos bien a dónde, pero lo hiciste repentinamente”, siguió, reflexiva.

Y remarcó que se siente acompañada por él en cualquier situación. “Te asomaste allí mágicamente para recordarme que estás dentro mío, que vive una parte tuya en mí. Qué es esa parte la que me empodera todos los días”, sumó, muy dulce.

ASÍ FUE LA RELACIÓN DE MARIANA CON SU PAPÁ

Antes de cerrar, Mariana remarcó las enseñanzas que le dejó su padre.

“La lista de valores humanos que me has dejado como aprendizaje son mi capital”.

“Sos evoz interna que me dice ‘seguí así, vas por el camino correcto, sin bajar los brazos, dale para adelante, no te dejes amedrentar, no temas y si tenés miedos atravesalos con osadía, preservá a tu familia y sé honrada, bien enfocada y sin dejarte doblegar’. La lista de valores humanos que me has dejado como aprendizaje son mi capital. Te amo. El abuelo Lolo para mis hijos, El lechero del barrio para los vecinos, Minguito para los amigos y Papá Mingo para mí”, cerró, cariñosa.