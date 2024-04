Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que Maxi Bertorello, expareja de Morena Rial, espera un hijo con su actual novia, Jésica Ríos, en medio del embarazo de la influencer con su novio boxeador.

“Ellos están saliendo hace un año, los dos son cordobeses, ella es modelo y bailarina. Hablé con Maxi y me transmitió su emoción por el momento que están viviendo”, contó el periodista.

Morena Rial y el Maxi.

Entonces, agregó: “Me dijo que lo bueno es que tanto él como More pudieron rehacer sus vidas. Él me dio el ok para contarlo, hace poquito ella se enteró y tenían ganas de gritarlo al mundo”.

Cabe recordar que Morena y Maxi esperaban un hijo y a Diario Show le dijo sobre la noticia: “Creo que en el fondo era sabido, así que podremos decir que lo esperábamos”. Luego se supo que perdieron el embarazo.

JORGE RIAL CONTÓ CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON MORENA HOY

Jorge Rial confesó al programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cómo está su relación con Morena hoy, tras la noticia del embarazo.

“Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, que me parece bien, se están curando un montón de heridas”, dijo el periodista a los Socios del Espectáculo.

