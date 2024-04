“Yo sé que ustedes, al escuchar mi voz, se están desilusionando”, les dijo Gustavo Noriega a los oyentes de Yanina 107.9 cuando dio inicio a la emisión de este miércoles dando a entender que Yanina Latorre no iba a participar del programa como todas las tardes.

En este sentido, una de las productoras del programa explicó: “Yani, como sabemos, estaba ayer con dolor de coxis. Y ahora estuvo haciendo unos estudios y bueno, le mandaron a hacer unos nuevos, así que está en el médico. Está de sanatorio en sanatorio”.

“La verdad que le dolía mucho y bueno, nada, tenía que ocuparse de su salud y ver qué le pasa para poder seguir después”, agregó la joven, mientras Noriega trataba de determinar cuántas horas al aire le quedaban dado que estaba desde el mediodía en la radio.

Ángel de Brito y Yanina Latorre en un evento porteño (Foto: Movilpress).

QUÉ ES EL DOLOR QUE LLEVÓ A YANINA LATORRE A REALIZARSE ESTUDIOS DE URGENCIA

En sus stories de Instagram, Yanina se mostró dolorida, pero aseguró que “no se murió ni desapareció”. “Pasé una noche y un mañana de m…”, dijo desde la clínica, y agregó: “Los que me escucharon ayer saben que me dolía el coxis, la raya del cu…, no sé…”.

“Grave, doloroso. No pasé buena noche, creo que con una lesión y me van a hacer los estudios”, cerró la panelista, que aseguró que irá a LAM de todas formas, y se hizo tiempo para cumplir con sus canjes en un centro de estética.

¿QUÉ SIGNIFICA EL DOLOR EN EL COXIS?

El dolor en el coxis suele llamarse coccidinia o coccigodinia, y puede deberse a una lesión en el coxis durante una caída. También, puede producirse por estar sentado mucho tiempo sobre una superficie dura o estrecha.

Otras causas son las alteraciones en las articulaciones por la artritis o durante el trabajo de parto.

