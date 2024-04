José Levy, el representante de María Becerra, es el hombre que está detrás de su arrollador éxito. Por primera vez, habló de cómo es manejar la carrera de una artista tan popular como “La nena de Argentina” y desmitificó su situación económica, revelando que con sus últimos shows en River no ganaron plata, sino que empataron.

“En el imaginario, cualquiera puede hacer la cuenta. Multiplica el valor de la entrada promedio por la cantidad de gente y te da una cantidad de plata que decís: ‘¿En qué la pusiste?’. Venía Julián y me decía: ‘Queremos hacer tal cosa’; ‘Tiene que ser el mejor show que se haya hecho acá por mucho tiempo, de nivel internacional. Vos hacé lo más grande que se pueda hacer. Todo lo que se pueda poner, ponelo...’. Realmente, no ganamos plata. Pero perder, no perdimos”, aseguró en diálogo con Infobae.

Acto seguido, contó que María todavía no pudo cumplir su sueño de comprarse una casa. ¿El motivo? Hasta el momento, todo lo que ganó lo reinvirtió en su carrera artística con un objetivo claro, marcar un antes y un después en cada una de sus presentaciones.

MARÍA SUEÑA CON COMPRAR DOS CASAS: UNA PARA ELLA Y OTRA PARA SU FAMILIA

Antes de cerrar, José reveló que María ya está en búsqueda de su propiedad y otra para sus padres.

“Eso es algo que ahora justamente está empezando a ver, qué comprar, porque quizás el dinero que ella quiere para hacer eso, está. Eso tiene que ver también con el management y con lo que vos proyectás como estrategia de tu carrera. Nosotros estamos con la distribución, puntualmente: toda la plata la ponemos nosotros, el equipo. Lo que entra, es lo que estamos invirtiendo”, explicó José.

“En ese momento no tenía ahorrado porque todo lo estábamos reinvirtiendo y ella aceptaba ese juego de ‘vamos a ser internacionales, vamos a ir afuera’. Para eso, debemos tener videos que compitan contra los que hace Rihanna. No podemos hacer un video que se vea que está hecho en Argentina”, cerró, remarcando que María siempre quiso ser una artista que la rompiera en Argentina, pero también en la escena internacional. ¡Lo logró!