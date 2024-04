Catalina Gorostidi fue a la peluquería y se hizo un cambio de look. La ex participante de Gran Hermano 2023 se entusiamó con el resultado y lo mostró en su cuenta de Instagram.

La médica pediatra ya venía mostrando claritos en su pelo, que eran de castaño oscuro cuando estaba adentro de la casa.

“Después de DOS días de peluquería. Cambio de look”, anunció en su cuenta de X antes de postear las imágenes con su nueva cabellera.

EL DRÁSTICO CAMBIO DE LOOK DE CATALINA GOROSTIDI

La ex Gran Hermano se mostró con su nuevo look

La angustia de Catalina Gorostidi al conocer el diagnóstico de Furia de Gran Hermano

Luego de numerosos estudios médicos, el lunes 22 de abril Juliana Scaglione les contó a sus compañeros de Gran Hermano 2023 que tiene leucemia nivel 1.

Catalina Gorostidi, al ver a Furia compartiendo su parte médico, quebró en llanto en El Debate de GH.

Catalina Gorostidi, angustiada por la salud de Furia.

“¿Qué te pasa Cata? Te veo... Vos conocés de esto, porque sos médica. Sabés de qué se trata. ¿Qué te pasa ahora que ella lo confirma?”, le preguntó Santiago del Moro en vivo.

Cata, conmovida en El Debate de Gran Hermano

“No, no. Nada. No. Me sorprendió”, le respondió la ex Gran Hermano, en shock y tratando de que otro compañero tome la palabra, pero a su lado Lucía Maidana tampoco pudo hablar por la angustia. “Nos sorprendió. No quiero hablar, perdón”, concluyó Gorostidi.