Nicki Nicole se mostró divertida en las redes después de su escandalosa separación de Peso Pluma, que estuvo signada por el tremendo video que lo muestra con otra mujer en Las Vegas.

En esta oportunidad, la querida cantante compartió a través de sus stories de Instagram un romántico mensaje que recibió de parte de un usuario que le tiró onda. Como le gustó, no dudó en publicarlo.

Esta persona respondió a una selfie que ella había compartido en las redes. “Me gusta la cumbia y me gustas tú”, le escribió, junto al emoji de corazón. “Obvio, y más si es cantada por ti”, le dijeron, acto seguido. Tiernos mensajes que ella hizo eco en su perfil junto a tiernos emojis.

LA SEPARACIÓN DE NICKI NICOLE Y PESO PLUMA

El 13 de febrero, Nicki Nicole le puso fin al noviazgo con Peso Pluma luego de descubrir que le fue infiel. En las redes sociales, se viralizó un video de él con una mujer en Las Vegas, y la pareja llegó escandalosamente a su final.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, había escrito la rosarina, anunciando la ruptura.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

A casi un mes de los hechos, Nicki interpretó en el Movistar Arena un pedacito de su nueva canción, en la que también dejó en claro que no es la primera vez que tiene que sanar heridas de amor. Su anterior noviazgo fue con Trueno, cantante con quien incluso se había comprometido.