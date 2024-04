Siempre cercana a sus seguidoras, Noelia Marzol les habló sin filtro sobre cómo vive la maternidad. La bailarina, que es madre de Donatello y Alfonsina con Ramiro Arias, remarcó que tener dos hijos chicos, con un año de diferencia, es agotador.

“¿Vieron cuando les dicen ‘ténganlo seguiditos así los crían juntos?’. Bueno, recién hoy con un año y cuatro meses de Alfonsina y dos años -casi tres- de Donatello, siento que estoy disfrutando eso que me decían. Hasta hoy fue una pesadilla. Dos bebés, dos pañales, dos mamaderas, dos cochecitos, dos todo”, expresó Noelia, sincera.

Acto seguido, subrayó que está pensando con “más claridad” porque está pudiendo dormir mejor. “Una breve reflexión en este momento en el que estoy pudiendo pensar con más claridad. Hace un tiempo empecé a dormir mucho mejor porque ellos duermen solos, solo se pasan a la noche a tomar una mamadera. Ahora que están interactuando sin necesidad de que yo los esté mirando constantemente, me doy cuenta del cansancio que te produce maternar”, sumó, contundente.

POR QUÉ NOELIA MARZOL DICE QUE LA MATERNIDAD ES UNA “PESADILLA”

Antes de cerrar, Noelia remarcó que no estar constantemente atrás de sus chicos es un antes y un después en su vida.

“Es muy desgastante. Cuando empiezan a caminar es muy desgastante y creo que esto recién empieza a cesar un poco cuando pueden estar más en la suya. Como me está pasando en este momento que me estoy dando cuenta de que estoy disfrutando un montón, pudiendo descansar y pensar en otra cosa que no sea mirarlos constantemente...”.

Noelia Marzol y Ramiro Arias en el estreno de la obra Pequeños Grandes Momentos (Foto: Ramiro Souto)

“Hablo de esto... Yo estoy en el living y ellos afuera, tranquilos. Y no tengo la necesidad de mirarlos, mirarlos y mirarlos. Estoy siendo re intensa con el tema, pero no saben lo bien que estoy”, cerró, contenta.