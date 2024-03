Noelia Marzol, mamá de Donatello y Alfonsina, sus hijos con Ramiro Arias, impactó a sus seguidores de Instagram al compartirles un llamativo video de su hijo, que tan solo tiene dos años, haciendo equilibrio.

En el clip que Noe mostró a través de sus stories, se puede ver al pequeño andando en bicicleta por el living con las piernas en alto, haciendo equilibrio sin caerse. Su destreza sorprendió muchísimo a su madre, quien hizo una reflexión al respecto.

“Tiene dos años. Y, con el equilibrio que maneja, andaría sin rueditas... Recuerdo el día que mi papá me sacó las rueditas de la bicicleta. ¡Eso no va a pasar! ¡No entiendo!”.

NOELIA MARZOL RETÓ A SU MARIDO POR SALUDARLA POR SU ANIVERSARIO 11 DÍAS DESPUÉS

En febrero de este año, en un video, Noelia contó lo ocurrido: “Así serio me dice ‘Mi amor, feliz aniversario. Te amo’. Me fijo la fecha y 11 días pasaron...”.

“Pero me acordé”, le dice Ramiro, a lo que ella reconoce: “Sí, yo no me acordé. Es que tenemos que hacer la fiesta”, argumenta, ya que se casaron en plena pandemia por civil y aún no tuvieron su fiesta de casamiento.