Mica Viciconte acusó a Yanina Latorre de mentirosa. ¿El motivo? No le gustó que opinara sobre el conflicto entre ella, su pareja, Fabián Cubero, y la ex de él, Nicole Neumann. Según ella, la panelista estaría del lado de la modelo.

Fiel a su estilo, Yanina reaccionó picante ante los dichos de Mica. “Amora, para hablar de mí, aprendé a hablar. Volvamos al colegio. De vos no informé nada, opiné. Y la opinión no es mentirosa ni verdadera, es una opinión subjetiva que te puede gustar o no, pero es mi opinión, es lo que pienso que vos hacés con la nena de Nicole”, aclaró, sin filtro, en LAM.

Picante, reivindicó su fuerte opinión. “No informé nada de tu vida ni de la de Cubero, me remito a opinar las cosas que ustedes mediatizan. El otro día, cuando Nicole habló de vos y saliste a contestar, yo dije que denota una gran inseguridad y es mi opinión”, sumó, redoblando la apuesta.

YANINA LATORRE MANDÓ A MICA VICICONTE A ESTUDIAR

Antes de cerrar, Yanina rememoró los primeros pasos de Mica en los medios y la mandó a “cultivarse”.

“La que no tiene opinión y a la que la gente ya no escucha es a vos, reina. Porque no dejás de ser una chica Combate o una chica reality”.

“La que no tiene opinión y a la que la gente ya no escucha es a vos, reina. Porque no dejás de ser una chica Combate o una chica reality. Los periodistas no bardeamos, opinamos, lo que pasa es que vos estás metida en un quilombo groso con la nena, con tu marido y con Nicole y te molesta lo que opino, que no es mentira o verdad como vos decís. Te invito a leer y a cultivarte, después nombrarme”, sentenció, contundente.