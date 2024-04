Florencia Regidor, una de las últimas participantes que ingresó a Gran Hermano 2023, se dispuso a cocinar para todos sus compañeros. Sin embargo, una actitud escatológica la puso en el centro de la escena en las redes, donde fue criticada por su gesto poco higiénico.

¿Qué pasó? Mientras se hacía la comida, Flor esperó a que sus compañeros se dieran vuelta para, sin aviso previo y casi a escondidas, meterse la mano por debajo de su pantalón. ¿Para qué? Para rascarse con fuerza y rapidez, intentando que no la vieran.

Flor esperó a que sus compañeros se dieran vuelta para, sin aviso previo y casi a escondidas, meterse la mano por debajo de su pantalón.

Acto seguido, sin lavarse las manos, se dio vuelta y volvió a la cocina, donde siguió cocinando como si nada hubiese pasado y olvidándose que, pese a que sus compañeros estaban distraídos, ¡la vio todo un país gracias a las cámaras!

INCÓMODO MOMENTO DE FLOR REGIDOR Y SANTIAGO DEL MORO EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO

Santiago de Moro: -Hola Flor, ¡feliz cumpleaños! ¿Cómo estás?

Flor Regidor: -Hola, gracias. Gracias por todo. La pasé súper bien.

Santiago: -¿Cómo te encuentra este cumpleaños?

Flor: -Muy contenta. Me re divertí. Estuvo un poco lluvioso. Nunca me había pasado un cumpleaños con lluvia, pero la pasé súper lindo y comimos re rico todos.

“¡Ay! ¡Basta, Santi! Siempre la misma pregunta. ¡Basta! Ya pasó de moda ese chiste”.

Santiago: -¿Te ha pasado un cumpleaños enamorada?

Flor: -¡Ay! ¡Basta, Santi! Siempre la misma pregunta. ¡Basta! Ya pasó de moda ese chiste.

Nicolás Grosman: -Nos estamos divirtiendo.

Santiago: -Chiste, no. Es una relación. Los estamos viendo. Es Gran Hermano, tenemos 150 cámaras. Amo cuando me dicen cosas cuando tiene que ver con la vida privada, justamente en un programa en el que la vida privada no existe. Por eso firman un contrato. Básico, elemental, de este programa. Firman personas mayores de edad donde la intimidad no existe.