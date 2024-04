A poco más de cuatro meses de ingresar a la casa de Gran Hermano 2023, un problema de salud obligó a Juliana “Furia” Scaglione a dejar la casa por unas horas para hacerse exámenes médicos en una clínica.

Tomando como prioridad su salud, pero sin perder de vista “la competencia más importante de su vida”, como así lo dijo la participante de GH, Furia se ocupó personalmente de no romper el aislamiento y Santiago del Moro lo confirmó, al contar las recurrentes preguntas que la jugadora les hacía a los médicos.

FURIA HABLÓ DE SU SALUD EN GRAN HERMANO, A LA ESPERA DEL DIAGNÓSTICO

El miércoles 17 de abril, Furia se hizo nuevos chequeos médicos. El viernes, la integrante de GH tendrá los resultados que definirán su diagnóstico.

En la antesala de los hechos, Santiago del Moro le preguntó en la gala de nominación a la participante cómo estaba, y ella respondió: “Estoy re bien. Les agradezco todo lo de hoy. Y que la gente se quede tranquila: el aislamiento lo cumplí a la perfección. No se puede ver nada, ni escuchar nada. Es una locura”.

En ese marco, el conductor expuso las recurrentes preguntas que Juliana les hacía a los doctores, con el afán de cumplir con las reglas de GH.

“Me estuvieron contando que cuando entraban los médicos a verte vos les decías ‘¿quieren que me tape?’. Para no romper el aislamiento”, contó Del Moro.

Y Furia amplió: “Me felicitaban. Y me decían ‘¡qué bien lo que estás haciendo! Se nota que querés volver y no romper el aislamiento’”.

“Y yo les dije ‘obvio. Si me tengo que quedar en una esquina, mirando la pared, lo voy a hacer. No pasa nada’”, concluyó Juliana Scaglione, atenta a su salud, pero sin perder de vista el juego.