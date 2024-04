En las últimas horas y con aparente entereza, Juliana “Furia” Scaglione abrió su corazón en Gran Hermano 2023. La entrenadora habló del análisis de sangre que se hizo el miércoles y no ocultó su preocupación.

“Me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia. Tengo 33 años y puedo tener cáncer en la sangre. Tengo que esperar 48 horas”, dijo Furia, en una conversación íntima con Mauro Dalessio y Bautista Mascia.

Preocupados por la salud de la participante de Gran Hermano, en A la Barbarossa opinaron sobre la actitud con la que Juliana afrontó la situación y Rosina Beltrán no sólo se mostró empática con su compañera, también destacó la fortaleza de Furia en medio de la angustiante incertidumbre.

EN A LA BARBAROSSA HABLARON DE LA ACTITUD DE FURIA EN GRAN HERMANO, A LA ESPERA DE SU DIAGNÓSTICO

Luego de ver un breve tape de Furia hablando de su salud en Gran Hermano 2023, Analía Franchín dio su contundente punto de vista: “¿Es una cuestión de valentía o es una cuestión de negadora? No lo digo desde el mal lugar. Hay mucha que cuando le dan este tipo de noticias se deprime un montón y no creo que sea por una falta de fuerza”.

“A veces dicen ‘se cura el que tiene fuerza’. Y pienso en la gente que capaz no tiene esta fortaleza y siente que se está automatando, por decirlo de alguna manera”, agregó.

Diferenciándose de su compañera, Gastón Trezeguet argumentó: “Yo te entiendo, Ana, pero esta charla de Furia es más extensa y ella dice ‘yo sé lo que me está pasando. Sé el riesgo que tengo de que el análisis sea positivo. Sin embargo, acá pongo la mejor onda y trato de no preocupar a nadie’. Es la primera vez que ella se abre de esta manera y saca a la jugadora”.

Empática con Furia, con quien convivió tres meses, Rosina destacó la fuerza con la que Juliana afronta la situación: “Yo opino igual que Gastón... No creo que sea negación, la veo con una fortaleza que la saca de donde no la tiene y, la verdad, la admiro”.

Y la ex GH 2023 Agostina Spinelli discrepó: “Yo no lo veo tan así. Creo que las cosas le pesan, pero ella no lo demuestra. Es una leona”. Y Rosi concluyó: “Por eso, tiene mucha fortaleza interna”.