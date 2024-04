En una nueva gala de nominación que se llevó a cabo en Gran Hermano 2023, cada participante pasó por el confesionario para dar sus votos y las razones de su elección, y Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana. Pero, antes de que culmine el programa, pasó algo inesperado.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Martín “el Chino” Ku, Coti Romero, Emma Vich y Federico “Manzana” Farías quedaron nominados por decisión de los jugadores.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, Gran Hermano advirtió varias transgresiones en la casa y tomó una tremenda decisión: “Por favor, necesito que me escuchen en silencio porque lo que voy a decirles quizás no les guste, pero hay muchas cosas que a mí tampoco me están gustando y voy a referirme a cada una de ellas”, comenzó diciendo.

“No me gusta que maltraten mi casa, subiéndose con los pies calzados, en sillas, camas, tirándose almohadones con el riesgo de dañar cámaras y micrófonos, que limpien mal y poco. Que vivan aquí adentro como si no les importaran los más mínimos cuidados. A esta casa, señores, deben tratarla como si fuera la de ustedes. Es decir, respetándola, cuidándola y honrándola”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y continuó: “No me gusta que no conserven los alimentos de manera óptima y que recién, después de reiteradas advertencias, hayan obedecido a guardar la comida en los lugares que corresponden. Asimismo, les confieso que me ha llenado de preocupación y angustia observar cómo los alimentos se descomponían en los placares del dormitorio. Ojalá puedan reflexionar sobre cuestiones tan elementales y necesarias como la solidaridad, el compañerismo y la empatía. No me gustan las faltas de respeto, los agravios descalificadores y ciertas ofensas que no hacen más que manifestar despreci por el prójimo. No lo voy a permitir”.

“Y no me gusta que, a pesar de mis numerosos avisos para que jueguen según lo indica el reglamento, continúen transgrediendo normas como la del complot. En estas últimas semanas, sabrán que anulé numerosos votos por esta razón. Sin embargo, sigo escuchando conversaciones en donde se acuerdan votos para perjudicar a uno o más compañeros. Quiero decirles que pueden ser estrategas y astutos jugadores sin apelar al juego sucio”, añadió.

“Cada uno de ustedes, a parir de este momento, está nominado. Todos ya están en placa, excepto Bautista (Mascia), quien mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie”.

Y cerró, firme: “Por estos motivos, les informo que tomé una decisión y les anticipo que es severa. Cada uno de ustedes, a parir de este momento, está nominado. Todos ya están en placa, excepto Bautista (Mascia), quien mantiene su inmunidad, pero mañana no podrá salvar a nadie de la placa. Espero que reflexionen sobre lo que he dicho. Muchas gracias”.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023?

FURIA HIZO LA ESPONTÁNEA TRAS REGRESAR A GRAN HERMANO 2023 Y ADELANTÓ CÓMO SERÁ SU ESTRATEGIA EN LA CASA

A poco de regresar a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se metió de lleno en el juego y pasó por el confesionario para dar sus votos en una nueva gala de nominación en el reality de Telefe.

La joven hizo la espontánea y dio sus motivos: “Logré entender el juego, como siempre trato de hacerlo, y me anticipé a que alguien otra vez vuelva a abrir la boca, y voy por ella. Mis primeros tres votos son para alguien que me pidió que juegue, porque él también va a jugar duro, así que son para Martín Ku. Y mis otros dos votos son para Constanza “Coti” Romero”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Telefe)

“Los tres votos son para Martín más que nada porque me pidió que juegue. También porque Bautista (Mascia) está como líder, así que intento que alguno de sus compañeros quede en placa para que él lo pueda sacar”, agregó.

Y cerró: “Y los votos para Constanza son porque estoy intentando que la casa entienda por dónde viene el juego. Hay que hacerla entrar a placa. Sé que es una ficha difícil de sacar de la casa. Así que nada, tengo esperanzas de que algo bueno suceda”.