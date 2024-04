Mariana Brey rompió en llanto al escuchar por primera vez Ángel, la dolorosa canción que Tini Stoessel le dedicó a su padre, Alejandro Stoessel, en la que hizo alusión al conflicto que tuvo con Marcelo Tinelli por los derechos de una ficción infantil.

“Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes...”, reza un fragmento de la letra de Tini, que hizo llorar en Socios del Espectáculo a Brey.

POR QUÉ MARIANA BREY SE QUEBRÓ AL OÍR LA CANCIÓN DE TINI STOESSEL

Luego de ver el desgarrador videoclip de Tini, Rodrigo Lussich reparó en l aprofunda angustia que se apoderó de la panelista. “Mariana se quebró terriblemente viendo la canción”, dijo el conductor.

Sin contener las lágrimas y con un pañuelo en la mano, Brey explicó: “Sí, me emocionó mucho... Me pareció muy fuerte. No lo había visto, sí había leído la letra en algunos lugares que la publicaron”.

Movilizada, continuó: “Me parece de una enorme vulnerabilidad lo que está haciendo Tini. Exponer la vulnerabilidad de las personas habla de cierta fortaleza que ella está tratando de construir”.

“Ella todo el tema de la salud mental lo viene expresando en sus shows, en las entrevistas. De a poquito, si uno va para atrás, ve que Tini va expresando lo que va viviendo”, agregó Mariana, en referencia a los ataques de ansiedad y depresión que transitó la artista.

Y finalizó: “Además, en esta canción, dedicándosela al padre, de alguna manera está queriendo limpiar su nombre. El amor de una hija por su papá me removió un montón de cosas. Me parece muy valiente de su parte”.