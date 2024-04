Lo que comenzó como una enemistad entre Julieta Poggio y Constanza “Coti” Romero dentro de Gran Hermano 2022 llegó a un extremo ridículo a un año de terminado el reality, y la mala de la película en este caso es la exprotagonista de Coqueluche, luego de rechazar trabajar con la misma marca que la correntina.

“Lo único que quiero es que me aclaren si es cierto que estuvieron contactando a Coti para promocionar la marca. Si es así, yo prefiero que me lo digan ahora”, arrancó Poggio en un chat de Instagram y que revelaron en Entrometidos en la Tarde.

Entonces, desde la empresa respondieron: “Tenemos la intención de hacerlo. Y no solo con ella, también con Daniela Celis, Lucila La Tora Villar y Juliana Tini Díaz. ¿Hay algún problema?”.

Ahí, Juli fue tajante: “Mi equipo y yo decidimos trabajar con marcas donde no esté Coti. Hoy no me sirve para nada. Con Dani saben que es como mi hermana y no hay problema. Pero si ustedes hablan a Constanza prefiero no hacer la publicidad. Si quieren, les devuelvo lo pactado, pero con ella no quiero nada”.

EL RECHAZO DE JULIETA POGGIO CON CONSTANZA ROMERO Y JULIANA DÍAZ

En ese punto, desde la marca se sorprendieron por el hecho de que la mamá de Julieta no había aclarado esta condición antes de cerrar el acuerdo, pero Poggio enfatizó: “Si llaman a Coti no lo hago. Quiero ser clara”.

Descolocados, replicaron salomónicos: “Entendemos. Pero quiero que entiendas que no tenés que hacer una publicidad en conjunto ni estar físicamente con ella”.

“No quiero promocionar nada donde esté ella, no me suma. Con Juliana tampoco, pero sobre todo con Coti”, exclamó.

Al final, Julieta Poggio logró que la marca le respetara la decisión de excluir a Constanza Romero, algo Coti se había encargado de divulgar y de lo que ahora tiene las pruebas.