Al día siguiente de ser eliminada de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán fue a El Debate de Gran Hermano y Laura Ubfal cuestionó con crudeza su personalidad.

A la uruguaya tardaron en sacarle la ficha adentro del reality y, tanto en la casa como en el exterior, muchos se preguntaron si Rosina estaba haciendo un personaje.

En la vereda opuesta a la de Ubfal, Julieta Poggio, quien llegó a la final de Gran Hermano 2022, aseguró que es imposible fingir tanto tiempo ante las cámaras y que cree que la uruguaya fue genuina.

LAURA UBFAL, DURÍSIMA CON ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO 2023

Luego de más de tres meses de aislamiento en la casa de Gran Hermano 2023, Rosina fue sorpresivamente eliminada del reality y Ubfal, sin anestesia y sin piedad, le explicó a la participante los motivos.

“Te fuiste porque el fandom de Furia así lo decidió. Pero hay muchos motivos”, le dijo la panelista a Rosi, tomando con desconcierto la información.

Punzante, la periodista continuó: “El tema fue que competías con Cata. Además, era una oportunidad de sacarte (de la casa) porque caíste la placa por una sanción. Tus compañeros no te votaban y eras una competidora fuerte para Furia”.

Acto seguido, Ubfal reparó en la personalidad de Rosina: “Por otro lado estaba el tema de tu personalidad”.

Con una sonrisa amable y sabiendo que muchas personas la cuestionaron duro, Beltrán le respondió: “Contame, que todos me juzgan”.

Y la panelista se despachó sin filtros: “Vos desconcertabas, Rosi. ‘¿Se hace la nena o es nena? Tiene 30 años, ¿por qué se hace la nena?’”.

Sin perder la sonrisa ni el respeto, la uruguaya se defendió de la injusta y cruel mirada ajena, no sólo de Laura: “Tengo 27 años. Como me mostré en la casa es como soy, con todas mis facetas: feliz, loca, triste. Soy así”.

Sin embargo, Ubfal fue por más: “Pero acá tenés otra voz... No tenés la misma voz que cuando actuabas (en la casa). Te lo pregunto porque es lo que la gente dice”.

“Yo sé que en la casa me juzgaron por mi personalidad. Si soy tonta, si me hago, si soy niña, o si soy esto. Yo soy así”, sentenció Rosina.

JULIETA POGGIO OPINÓ CONTUNDENTE DE ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO 2023

Sorora con la reciente eliminada de Gran Hermano, Julieta Poggio bancó a Rosina y se puso en su lugar.

“Si hay algo de lo que puedo dar fe es que es imposible actuar 24/7 frente a las cámaras. Yo te creí cien por ciento, siempre, Rosi”, le dijo Poggio a Beltrán, quien le agradeció con ternura.

“Gracias Juli. Yo soy así realmente. No puedo fingir algo que no soy. Sé que va a haber gente a la que no le agrade mi personalidad, y está perfecto. No soy monedita de oro”, finalizó Rosina, poniéndole el pecho a al debate que generó su paso por Gran Hermano 2023.