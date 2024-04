Lolo Tinelli, el hijo de Marcelo Tinelli con su expareja, Guillermina Valdés, viajó junto a sus hermanos a Madrid, España, para celebrar el cumpleaños de su papá bien cerquita de Cande Tinelli y Coti Sorokin, que están viviendo desde hace tiempo en Europa.

En pleno viaje, el nene le pidió al conductor pasar por la peluquería para cambiarse el look. ¿Qué se hizo? Se cortó el cabello inspirándose en la melena de uno de sus más grandes ídolos, el cantante Peso Pluma.

“El nuevo Peso Pluma, Lolito”.

Acto seguido, Marcelo compartió a través de sus stories de Instagram una foto de su hijo mostrando orgulloso su nuevo corte de pelo. “El nuevo Peso Pluma, Lolito”, expresó junto a emojis de corazones, al pie de la imagen en la que se ve al nene con flequillo y el cabello más corto a los costados. ¡Canchero!

POR QUÉ LAS HIJAS DE MARCELO TINELLI NO QUIEREN A MILETT FIGUEROA

De acuerdo a Yanina, Mica y Cande consideran a Milett “una persona rara, ya que ni bien llegó a la Argentina, no tardó mucho tiempo en ponerse de novia con el productor”. La “angelita” había hecho estas afirmaciones en la edición del lunes de LAM.

Milett Figueroa debutó como modelo en Argentina (Fotos: Movilpress).

“Nunca hubo vínculo entre ellas. Las chicas, reticentes cuando viene el papá con nueva novia joven y le dicen ‘tené cuidado’. De la nada empezó el vínculo muy rápido también. Las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganarse el cariño de las hijas de Tinelli”, agregó la “angelita”.

“Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, se quejó Tinelli.