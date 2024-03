El fin de semana la casa de Gran Hermano 2023 estuvo revolucionada por el hallazgo de una mancha de semen en el baño, y la duda sobre quién pudo haber sido el responsable.

La que sacó el tema fue Virginia Demo al bromear con un repasador sucio entre sus manos: “Con este se limpió el del baño”.

“¡El semen! ¿O no, Rosina que lo vimos?”, acotó Paloma Méndez para despejarle la duda a Catalina Gorostidi.

Casi al mismo tiempo que Rosina Beltrán confirmaba el fluido corporal derramado, Joel aclaró: “Perdón, pero no es semen de masturbación”.

Entonces las chicas le saltaron a la yugular: “¡¿Y semen de qué va a ser?!”.

POR QUÉ APUNTARON A JOEL OJEDA TRAS POR EL SEMEN ENCONTRADO EN EL BAÑO

El tema llegó a Gossip, donde Nahyel Saa fue al hueso: “Alguien estuvo ejerciendo la autosatisfacción en el baño, el pinocho escupió y dejaron toda la escupida ahí en el piso”.

Joel Ojeda de Gran Hermano 2023.

“Rosina dice que lo probó. ¿Cómo vas a estar probando cualquier semen que encontrás por el piso?”, continuó el panelista transformista.

“Esto es de Joel, porque el clarito dice, no es de un acto masturbatorio. Se le cayó. ¿Por qué? Porque hay una charla donde él le dice a Paloma, no voy a tener sexo con vos porque me voy. de Joel, que se le cae ya de tanto que está. Se le chorrea. Parece que está sobreexcitado y se le chorrea”, sentenció La Criti.