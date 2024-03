Este miércoles, Damián Moya se convirtió en el participante más nominado por los habitantes de la casa de Gran Hermano, y Santiago del Moro aprovechó la ocasión para mostrar una conversación del joven con Joel, a quién le contó cómo es su tremendo drama familiar.

Damián le contó a Joel que dejó la facultad donde estudiaba profesorado de educación física porque, con el paso del tiempo se dio cuenta “de que no era lo que quería hacer”, pero además coincidió con una terrible noticia.

Damián César “Damcer” Moya (Foto: captura Telefe)

“Después que se enfermó mi vieja, tuve como un año muy depresivo”, relató, y contó que su mamá, de apenas 46 años, sufre de cáncer desde hace tres años, algo que le generó “malos hábitos”. “Me dejé de cuidar. Dejé de entrenar”, explicó.

Sin embargo, el participante contó que “la cabeza me hizo un clic”, y ahí se decidió a hacer un cambio, tras lo cual “está bien hace como un año y medio”. “La que me ayudó muchísimo a salir de todo eso fue mi vieja”, señaló.

Leé más:

Gran Hermano 2023: los participantes nominados de la decimocuarta gala

DAMIÁN ABRIÓ SU CORAZÓN SOBRE EL DRAMA FAMILIAR QUE VIVE A DIARIO

“Una persona que estaba enferma me estaba ayudando a mí. Digo ‘¿Qué estoy haciendo, boludo? A mí me golpeó muchísimo porque mi vieja tiene 46, me tuvo a mí a los 17. Nos criamos prácticamente juntos. Mi vieja es mi mamá, es mi hermana. Es todo”, agregó el joven.

“Mi viejo está fundido. Mi mamá está enferma. Y tengo a mi hermanita de nueve años, boludo. ¿Qué pasa si le llega a pasar algo a mi vieja? ¿Entendés? Yo tengo que empezar a pensar en qué es lo que tengo que hacer. Y es como que te vas cargando cosas, te vas cargando cosas, te vas cargando cosas. Y llega un momento que te pesa todo eso”, confesó, y contó que su mamá está “estable”.

“Más actualmente no está con tratamiento ni nada. Ella tuvo dos operaciones muy grandes. La primera vez que la operación le hicieron una mala praxis. Fue tanto el golpe psicológico que tuvo que se negó, se negó a seguir con las cosas”, explicó.

“Yo creo que mi hermanita llegó en el momento justo de la vida. Para de alguna manera salvarnos la vida a todos. Y yo creo que en parte mi vieja para ahí se mantiene fuerte por eso. Mi hermanita, el amor que le da todos los días”, cerró Damián, sobre la dura experiencia familiar que vivió antes de llegar a la casa.

Leé más:

Los participantes de Gran Hermano 2023 que fueron sancionados por romper las reglas y quedaron nominados