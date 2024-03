La casa de Gran Hermano 2023 renovó su staff de ocupantes con el ingreso de cinco nuevos participantes, y en medio de estas novedades, la extraña desaparición de diversos objetos de valor puso en vilo a los “hermanitos”, especialmente a las ocupantes del cuarto de las chicas.

“Hubo una pelea por los maquillajes. Se roban los maquillajes. En la casa se roban todo. La verdad que como ejemplo un desastre. El otro día uno apareció con un huevo en la mano, otro esconde la leche abajo de la cama. Cualquier cosa hacen”, señaló Santiago del Moro.

Actos seguido, el conductor presentó un video con una serie de momentos en los que Furia reclamaba la aparición de un roll on en caja verde que tenía en un porta maquillaje. “Si alguien se acuerda dónde m… lo dejó, me lo puede devolver, por favor”, reclamó.

QUIÉN PROVOCA LAS MISTERIOSAS DESAPARICIONES EN GRAN HERMANO 2023

Las otras participantes se sumaron a la búsqueda de diversos objetos como paletas y hasta de una brocha que busca Emmanuel. “Claro, me huele a cosas raras. A menos que haya alguien que le guste robarse las cosas de maquillaje llamado Emanuel, pero... No sé”, sospechó Furia.

Finalmente, Zoe dio con la tecla: “¿Es un contorno para ojos? Lo tiene Emanuel en una cajita verde”, contó la joven. “¡Ese pel… de mier…!”, explotó entonces la dueña del roll on, que se fue a encarar al coiffeur al grito de “¡No me gusta que Emanuel entre al cuarto y nos toque las cosas!”.

“Te digo una cosa: no te hagas la tonta. La próxima vez que me robas mis cosas… ¿Viste? Igual que vos cuando te tocan lo tuyo. No me robes mis cosas, mirá mis ojeras, que tengo 33. Esta cara no se arregla gratis”, lo emplazó Juliana a Emmanuel en el patio de la casa.

