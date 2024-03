A pocas horas de que se conociera que Ernestina Pais habría quedado internada por una “fuerte crisis de nervios”, en LAM dieron más detalles del cuadro de la conductora, quien preocupó por su salud.

“Ernestina viene arrastrando un montón de problemas de muchos años que la afectaron. Bueno, muchos los contó ella, sobre su padre desaparecido y otras situaciones que le han ocurrido en la vida. En pandemia, fallecieron dos de sus cuatro socios en su restaurante”, comenzó diciendo Ángel de Brito en vivo.

Foto: Captura de X (@fedeflowersok)

“También muchas cosas estresantes en la vida, algunas muy privadas que Ernestina eligió no contarlas, alguna vez me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento. Lo cierto es que ayer, nuevamente, terminó internada en el CEMIC”, agregó.

Asimismo, la productora Dolores, ahondó en la conversación que mantuvo con la conductora: “Ayer, cuando la llamamos, le comentamos que nos estaba llegando esta información de que estaba internada y Ernestina se reía eufóricamente, y me decía que era mentira, que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Me lo desmintió categóricamente”.

“Entre las cosas que tendría, se habla de una fractura de húmero. Las otras tienen que ver más con la salud mental. Y es por eso que está internada en el CEMIC y están pensando en trasladarla a otro lugar”, intervino De Brito.

Por otro lado, Yanina acotó: “Esto es de ayer. El cuadro no está bueno. Está fracturada, llegó con un delirio místico y con varias cosas más. Un amigo, un acompañante, no sé quién es porque tampoco sé, llegó con ella al CEMIC. Hay un hermetismo total y su teléfono está apagado”.

“Entró al CEMIC y la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, y no sé si ese traslado ocurrió o no, porque nadie te da información. Y hasta lo que yo sé, no hay denuncia policial porque traté de averiguar y no encontré”, añadió.

Y Ángel cerró: Ojalá se mejore Ernestina, le va a llevar un tiempo largo. Así que nada, desearle lo mejor a Ernestina, que la queremos mucho y es una gran profesional”.

En las últimas horas, se conoció que Ernestina Pais fue internada en una clínica de Saavedra tras ingresar en en la madrugada de este viernes 15 de marzo “bajo una situación psicomotriz complicada”, motivo por el cual debieron sedarla.

Así lo explicó Fede Flowers en la Rock&Pop, radio en la que trabajó la conductora: “Vamos a hablar de una información de último momento, exclusivo, esto realmente es bastante serio porque involucra a una famosa conductora, muy popular, todos la conocemos”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de X (@fedeflowersok)

En este momento se encuentra internada Ernestina Paez. Bueno, ella trabajó en la Rock&Pop, les cuento un poco el contexto. Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte”, agregó.

Y cerró, esperando que Ernestinas se reponga pronto: “Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación. Continúa en este contexto de sedación, pero bueno, hay mucho hermetismo en cuanto a la salud de Ernestina Paez que, en este momento, está en el tercer piso y le deseamos lo mejor”.