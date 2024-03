Guido Zaffora contó en Intrusos que habló con Nicole Neumann acerca de la denuncia que Fabián Cubero le hizo por violencia psicológica a su hija, Indiana, y reveló la picantísima frase que dijo la modelo.

“Nicole me dice que ella no puede hablar por una orden expresa de la jueza. Ella me dice ‘ya no sabe qué hacer para sacarme plata’ y me habla de despecho”, contó el periodista sobre su conversación con Nicole.

Entonces, el panelista dio a conocer en el programa de América otro de los comentarios que Neumann le hizo sobre su expareja: “‘Primero que pague lo que debe hace cuatro años y demás y que deje en paz a sus hijas’”.

QUÉ DICEN LOS ALLEGADOS A NICOLE NEUMANN SOBRE SU CONFLICTO CON FABIÁN CUBERO

Guido Zaffora reveló que también habló con un allegado a Nicole Neuman sobre su conflicto con Fabián Cubero y contó qué opinan al respecto.

“Una persona allegada a Nicole me dijo que Cubero no puede soportar que ella esté feliz, embarazada, y que no pudo superar el matrimonio”, dijo el periodista.