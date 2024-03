Barby Franco, siempre buena onda con sus seguidores, compartió un dulce video de Sarah Burlando, su hija con Fernando Burlando, siendo alimentada por una señora que trabaja en su casa. Entonces, una usuaria le mandó por privado un mensaje mala onda y ella, además de contestarle, publicó el ida y vuelta.

“Ni la comida le das... ¡Encima que se la preparan!”, le dijo esta persona. “¿Qué tiene de malo?”, le preguntó Barby, junto al emoji que expresa no entender la situación. “De malo, nada”, le responde la usuaria. “Ah...”, cierra la modelo.

“Amo el mundo de las madres, todas se creen que son mejores que otras”.

Acto seguido, la pareja del letrado hizo eco de este ida y vuelta criticando a las madres que opinan sobre cómo las otras crían a sus hijos. “Amo el mundo de las madres, todas se creen que son mejores que otras”, sentenció junto a un montón de emojis que lloran de la risa.

“Mínimo, dale de comer, ya que estás ahí. Así cualquiera es madre. Es algo básico que todas las madres hacemos, alimentar a nuestros hijos. Le hacen la comida porque tenés sirvienta, bueno... Pero al menos dale vos la comida”, le dijo otra persona. “¿Qué dice la señora?”, cerró Barby, llorando de la risa. ¡Se cansó!

LA TRISTEZA DE BARBY FRANCO PORQUE CRISTIAN CASTRO LE QUITÓ EL PERRO A SU HIJA

Luego de que Susana Giménez decidiera darle a Barby Franco y Fernando Burlando el perrito que le obsequió Cristian Castro, el cantante dio que hablar con su actitud y la modelo no ocultó su tristeza en las redes.

Después del gesto de la diva, el artista decidió que la mascota regrese a su poder: “Mi mamá (Verónica Castro) se enteró de todo, y ella lo quería sí o sí. Entonces hablé con Burlando, que se portó como un caballero”, expresó Cristian.

“Ni me digan”, escribió con el emoji de un corazoncito roto.

Sin embargo, para Barby no fue un agradable momento, ya que su pequeña se había encariñado con el can. Fue entonces que, ante la consulta de un seguidor sobre qué había pasado “con el perrito que tenían”, la joven respondió contundente con una foto de su niña con el animalito: “Ni me digan”, escribió con el emoji de un corazoncito roto.