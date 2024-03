Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, no solo es amiga de Ana, la nena de Pampita y Roberto García Moritán. Además, se lleva bárbaro con Cósimo, el hijo de Angie Balbiani, que también es íntima amiga de Carolina.

En esta oportunidad, Barbie y Angie llevaron a sus hijos al parque. Muy contentas por su amistad, les sacaron tiernas fotos jugando juntos que compartieron a través de sus stories de Instagram. Y el look de Sarah, de estilo coquette, no pasó desapercibido.

La nena se puso una remera con mangas que le llegan hasta la altura de los codos, con voladitos en los puños; en diálogo con un short, también muy sueltito, de la misma materialidad y color. Lo que llamó la atención es que ambas prendas están estampadas con florcitas rosas, que dialogan perfectamente con el moñito que su mamá le puso en el cabello. ¿En los pies? Medias blancas para correr cómoda de aquí para allá en la zona de juegos. ¡Divina!

LA TRISTEZA DE BARBY FRANCO PORQUE CRISTIAN CASTRO LE QUITÓ EL PERRO A SU HIJA

Luego de que Susana Giménez decidiera darle a Barby Franco y Fernando Burlando el perrito que le obsequió Cristian Castro, el cantante dio que hablar con su actitud y la modelo no ocultó su tristeza en las redes.

Después del gesto de la diva, el artista decidió que la mascota regrese a su poder: “Mi mamá (Verónica Castro) se enteró de todo, y ella lo quería sí o sí. Entonces hablé con Burlando, que se portó como un caballero”, expresó Cristian.

Sin embargo, para Barby no fue un agradable momento, ya que su pequeña se había encariñado con el can. Fue entonces que, ante la consulta de un seguidor sobre qué había pasado “con el perrito que tenían”, la joven respondió contundente con una foto de su niña con el animalito: “Ni me digan”, escribió con el emoji de un corazoncito roto.