La relajada charla que Laurita Fernández tuvo en radio con Sebastián Wainraich la llevó a contarle la infidencia de su incipiente artrosis, pero ante el crecimiento de las especulaciones, la protagonista de Legalmente Rubia aclaró los tantos.

“Yo lo conté entre risas, si hubiese sido algo realmente serio o grave, no hubiese contado...”, comenzó Laurita.

Ahí, se explayó en A la Barbarossa: “Lo conté tal cual me pasó. Volví a bailar ahora con Legalmente Rubia, bailamos un montón. Y yo estaba con una molestia en la espalda, y dije, bueno, ‘me la voy a hacer ver por las dudas’”.

Laurita Fernández.

“Entonces voy, me hago una resonancia, la verdad que me han tenido algo súper rápido todo. Cuando me dan el informe, el médico me dice, ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra que te está molestando, producto de la contractura que está agarrando el ligamento’”, relató Laurita.

Acto seguido, contó el profesional la tranquilizó al decir que “es recontra común en esa zona para todos los bailarines que empezaron de jóvenes”, por lo que le recomendó vitaminas.

LA DESMENTIDA DE LAURITA FERNÁNDEZ SOBRE LA VERSIÓN DE ARTROSIS GRAVE

En ese punto, Laurita Fernández lamentó que se haya magnificado su comentario sobre la artrosis que le detectaron: “¡Se armó un mundo de eso!”.

“Es simplemente ese desgaste en esa vértebra, gracias a Dios. Pero nada más. Yo leía como que iba a dejar de bailar. Nada que ver”, enfatizó Laurita.