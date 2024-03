En medio de la felicidad que vive desde que blanqueó su noviazgo con Flor Díaz, Fede Bal habló de cómo cambió su manera de encarar las relaciones y se sinceró al referirse a sus exparejas.

“A todas las personas que pasaron por mi vida, lo mejor que les pudo haber pasado era estar sin mí. Yo no les hacía bien, no daba un buen amor y no era un amor equilibrado. Por momentos era muy buen novio, pero también me equivocaba y hería. Siempre pedí perdón, pedí perdón a todas, y reconocí siempre mis errores”, reconoció el actor en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Fede Bal conduce Resto del Mundo / Foto Instagram

“Perdoné mi pasado. Veo a ese Fede del pasado y me cuesta reconocerlo, pero creo que en gran parte es lo que me hace mejor persona con Flor. Hay heridas que no sé si van a poder sanar, pero sí reconozco errores del pasado, reconozco quién era, y quién soy hoy”, agregó.

Y siguió: “Claramente, es una etapa que ya pasó. Estoy con mi novia construyendo muy feliz, no veo mi nombre en los portales, no veo polémicas, ni discordias. No veo un móvil de LAM en la puerta de mi casa en Buenos Aires, qué bien se siente”.

En cuanto a su vínculo con la bailarina, remarcó: “Siento que hoy estoy más plantado en la vida, más camino recorrido y estoy más maduro y mejor parado. Estoy logrando que se hable más de mi laburo que de mi vida privada, y más establecido con mi novia, pensando en la familia, y en estar mejor”.

“A Flor la admiro, la amo y estoy orgulloso de esta mujer, pero tenemos los dos trabajos muy exigentes y todavía queremos disfrutar los momentos que tenemos juntos”, cerró el hijo de Carmen Barbieri, a corazón abierto.

CONTUNDENTE DECLARACIÓN DE AMOR DE FEDE BAL A FLOR DÍAZ

Feliz por lo que fue el reecuentro con Flor Díaz para estar juntos en la temporada en Mar del Plata por unas semanas, Fede Bal habló de cómo vive esta nueva historia de amor con la bailarina.

“Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional y laboral. Estoy muy enamorado de Flor. Me siento muy feliz, en paz y en calma”, comenzó diciendo Fede en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Flor Díaz formará parte de "La Academia" junto a Pachu Peña. / Foto: @flordiazok (Instagram)

“Es un amor muy sano y muy adulto. Encuentro en ella algo que no lo tuve nunca. Ella reúne todas las condiciones que necesito en este momento para ser feliz”, agregó, sin escatimar en halagos para su pareja.

Además, el actor –que se presenta con la obra Kinky Boots en La Feliz- se mostró muy feliz de contar con la presenta de Flor por algunas semanas: “Ella está conmigo acá y se vuelve el 6 de febrero a México. Viaja por el mundo, la rompe, es una gran bailarina. Tenemos un amor especial y muy lindo”.