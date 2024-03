Siempre presente en sus pensamientos y en su corazón, Benjamín Vicuña honró a su hija Blanca Vicuña, fruto de su historia de amor con Pampita, como lo hace todos los días 8, de cada mes.

Blanquita murió el 8 de septiembre en la Clínica Las Condes, Chile.

“Duerme tranquila, mi niña”, escribió Benjamín en la foto inédita que subió a su Instagram, en la que se lo ve descansando, abrazado a su hija de bebé. Al conmovedor mensaje, el actor chileno le agregó el número 8 y el símbolo del infinito.

BENJAMÍN VICUÑA HONRÓ A SU HIJA CON SU LIBRO

El año pasado, Benjamín Vicuña publicó Blanca, la niña que quería volar, libro inspirado y dedicado a su hija.

En las profundas, conmovedoras y desgarradoras páginas, el actor chileno contó cómo afrontó la pérdida de su primogénita.

“El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro. Fue el fin de una era, de una vida”, escribió Vicuña, en uno de los párrafos más desoladores de su libro.

“Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Y digo me tocó porque una amiga de Carolina me llamó y me dijo ‘Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca’”, continuó.

“Lo que me pedía era espantoso, una pesadilla, y por eso mi primera reacción fue negarme. Yo no voy a hacer eso. Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, en la cama, saltando, cantando… pero la amiga de Carolina no me dejó margen”, contó Benjamín en las páginas de su libro.