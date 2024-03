A seis años y medio de apostar al amor con Fabián Cubero, Mica Viciconte quedó inmersa en los conflictos del exfutbolista con Nicole Neumann, la madre de sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna. A dicha interna, también se incorporó el flamante marido de la modelo, Manu Urcera.

En ese marco, el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, le preguntó a la panelista de Ariel en su salsa por los reclamos cruzados en la Justicia entre Neumann y Cubero, respecto a la mantención de sus hijas en común, y fue categórica.

“La Justicia es lenta. Hay que tener calma”, dijo Mica.

Acto seguido, la nota se puso más seria: Guatti le preguntó a Viciconte por la delicada versión de que Urcera habría maltratado a Indiana Cubero, quien hace más de un año se mudó con su padre y Mica, y fue contundente.

MICA VICICONTE HABLÓ DE LA VERSIÓN DE QUE MANU URCERA MALTRATÓ A INDIANA CUBERO

Alejandro Guatti: -¿Fabián está tranquilo con Urcera?

Mica Viciconte: -No tengo idea. Acá los responsables son el padre y la madre.

Alejandro Guatti: -¿Acá hubo algún caso de maltrato contra Indiana?

Mica Viciconte: -No tengo idea. No me voy a meter en eso.

Alejandro Guatti: -Es lo que se dice, sino como para desmentirlo...

Mica Viciconte: -Eso lo tiene que decir él. Él tiene que salir a aclarar la situación. “No, no dije nada” o “sí, si dije”.

Alejandro Guatti: -Él dijo que hubo muchas mentiras.

Mica Viciconte: -Bueno, punto por punto.

POR QUÉ ACUSARON A MANU URCERA DE MALTRATAR A INDIANA CUABERO

El año pasado, Indiana Cubero habría recibido hostiles contestaciones de Manu Urcera.

Cansada de los supuestos malos tratos, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero habría grabado un audio del automovilista molesto con ella y se mediatizó el delicado tema.

“Otra vez estos quilombos con esta pendeja de mierda”, habría sido una de las fuertes frases que Urcera le habría dicho a Indiana, en una tensa charla con Neumann, quien mantiene una distante relación con su primogénita.