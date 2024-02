A poco más de un año de que Indiana Cubero se mudara a la casa de su padre, Fabián Cubero, el notero de Socios del Espectáculo le preguntó a Mica Viciconte por la interna con Nicole Neumann y por al audio en el que Manu Urcera le habría hablado de un modo irrespetuoso a la adolescente.

“Otra vez estos quilombos, con esta pendeja de mierda”, habría sido uno de los polémicos dichos del automovilista sobre Indiana, que se filtró a los medios en junio de 2023.

Consultada por el enfrentamiento legal entre Cubero y Neumann por la mantención de sus hijas en común, Viciconte respondió: “No puedo hablar de la causa. La Justicia es lenta... Cuando vos no tenés relación con un amigo o con un conocido, no vas a pretender mucho. Hay que esperar”.

Acto seguido Mica dejó en claro que no permitiría que nadie trate de mala manera a su hijo, Luca Cubero, en alusión al maltrato que habría recibido Indiana por parte de Urcera el año pasado.

MICA VICICONTE: “NO PERMITO QUE LE HABLE MAL A MI HIJO”

Notero: -Tenés buena relación con Cinthia Fernández, ¿no?

Mica Viciconte: -Sí, era vecina. Sí, tengo relación.

Notero: -Ella habló del famoso audio de Manu en el auto con Indiana, que lo grabó ella...

Mica: -No vi eso. ¿Cuándo salió eso de Cinthia? ¿Ahora?

Notero: -No, no, fue hace un tiempo… Cinthia cuando nos contó lo del audio dijo que lo escuchó. Escuchó las cosas que Manu le habría dicho a Indiana y dijo que si hubiera sido Nicole eyectaba del auto a Manu por lo fuerte que era este audio. Cuando lo escuchaste, ¿qué te pasó en lo personal?

Mica: -No tengo ni idea. Me voy a guardar todo lo que pueda llegar a decir. No me interesa meterme ahí.

Notero: -¿Cómo hubieras actuado vos en esa situación?

Mica: -No permito que le hablen mal a mi hijo. No, no permito. Es como que yo les hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, como yo tengo que aceptar. Hay cosas que son súper claras.