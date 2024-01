A casi siete años de la separación de Nicole Neumann, Fabián Cubero no logró entablar una armoniosa relación con la madre de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. El exfutbolista no solo enfrenta internas personales, sino que también delicados reclamos en la justicia y en los medios.

En ese acalorado contexto, Mica Viciconte habló con visible hartazgo de los conflictos con la ex de su pareja, a quien en ningún momento nombró en la nota con Socios del Espectáculo, y de las constantes versiones sobre su vida privada.

En los últimos días, Mica y Fabián afrontaron rumores de crisis de pareja.

MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO, HARTOS DE LAS VERSIONES SOBRE SU VIDA PRIVADA Y SOBRE LOS CONFLICTOS CON NICOLE NEUMANN

Notero: -Los dos tienen un nivel de exposición muy alta, ¿cómo manejan cuando se dicen cosas que no son? ¿Se calientan? ¿Llaman a los medios?

Mica Viciconte: -Yo pasé por todos los procesos. Cuando recién arrancaba en el medio me calentaba, salía a contestar re caliente. Después, contestaba más educadamente. Después un poquito más con indirectas, y ya después decís “¿para qué?”. Si realmente lo que sucede lo sabemos solamente nosotros.

Fabián Cubero: -También tratamos de aconsejarnos porque tenemos distintos temperamentos. Yo soy más de tragar, de no hablar demasiado. Pero lo que pasa es que llega un momento en el que se habla tanto, hay tan injusticia y tantas cosas que se dicen que decís “¿por qué yo me tengo que comer que la gente vaya por la calle y me mire y piense que soy tal cosa si no lo soy?”.

Mica: -El hombre siempre es más golpeado que la mujer en estas situaciones. Tenés que respirar y decir “bueno”. Siento que el día de mañana todo va a acomodarse y se va a ir dando luz a ciertas cosas.

Notero: -¿Qué es lo que más te calienta?

Mica: -La mentira, por supuesto. Pero tendría que ir a ahorcar a todas, y no puedo. Voy presa. Entonces me tengo que quedar en el molde.

Fabián: -Aparte hay que entender que hay mucho amiguismo en el medio. Por ahí algunas panelistas son amigas de una parte y se pasan información... Por más que sea tu amiga, pedí pruebas, porque estás diciendo una mentira.