Fue tan grande la alegría de Coti Sorokin el día de su gran casamiento con Candelaria Tinelli que ni siquiera la presencia de Ana Rosenfeld opacó su fiesta, luego de que la abogada le haya costado millonarias en dólares como representante de Valeria Larrarte, la madre de sus cuatro hijos.

“Es cero rencoroso, es muy liviano. Aprendo mucho de él de eso”, describió la hija menor de Soledad Aquino y Marcelo Tinelli.

Ahí, Ángel de Brito aseguró que el rosarino “no es rencoroso” y recordó que la letrada era una de las 400 invitadas a la boda: “No creo que la quiera mucho”.

Entonces, la it girl blanqueó la incomodidad de Rosenfeld: “Es más un tema de Ana, me parece”.

LA ACTITUD DE ANA ROSENFELD EN LA BODA DE COTI SOROKIN Y CANDELARIA TINELLI

Por otra parte, Candelaria Tinelli explicó que era Ana Rosenfeld quien estaba más descolocada por estar ante Coti Sorokin: “Ella me saludó a mí…”.

“Cuando me escribió me puso Lelé y papi. Como que no me hablaba de Coti”, precisó.

Al final, Yanina Latorre contó que Ana Rosenfeld además pidió cambiarse a la mesa de Federico Hoppe y el Chato Prada en plena fiesta de Coti Sorokin y Candelaria Tinelli.