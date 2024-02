Dentro del universo cercano a los participantes de Gran Hermano 2023, María del Rosario Sosa Unzaga, más conocida como Marisol, la novia de Martín Kun se convirtió en vocera y estratega del Chino fuera de la casa.

En una nota con A la Barbarossa terminó piropeando… ¡a Joel Ojeda, uno de los participantes que estaba en el estudio!

“¡Son tremendos! Bueno, pero es lindo, chicos. Yo amo a mi novio igual”.

“¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal, Marisol?”, empezó preguntando el comisario de abordo, quien busca regresar al reality en el repechaje.

“Hola, Joel. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Sos muy lindo en persona, te lo quiero decir”, arrancó diciendo provocando todo tipo de exclamaciones.

En ese momento, el participante se rió y en el ciclo bromearon con que había onda entre ellos. “¡Son tremendos! Bueno, pero es lindo, chicos. Yo amo a mi novio igual”, se excusó la joven, que está de novia con Martín desde hace cuatro años.

Foto: Captura de TV

LA REACCIÓN DE JOEL OJEDA POR EL PIROPO DE LA NOVIA DE MARTÍN KU DE GRAN HERMANO 2023

Joel se tomó con humor el comentario de Marisol. “Lo sé y sé que el Chino también te ama mucho porque hemos hablado de vos también. He visto fotos de los dos”, comentó.

“¿No estarías con la novia del Chino, no?”, le preguntaron en el ciclo de Georgina Barbarossa, picantes y el muchacho, que sueña con ser modelo, se desentendió.

“No, jamás estaría con la novia de nadie. Además, he tenido propuestas de novias, de chicas que me dijeron que estaban de novia y les dije no. No quiero saber nada”, afirmó, pero Alan Simone, su compañero dentro de la casa lo “quemó”. “¡Qué mentiroso sos, Joel!”, remató.