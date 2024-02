Fue un momento de mucha preocupación la que vivió Daniel Gómez Rinaldi después de quedar internado debido a unos fuertes dolores en el pecho. Y fiel usuario a las redes sociales, el periodista contó en primera persona qué fue lo que le sucedió.

“El miércoles pasado realmente no pude terminar Qué Mañana! por el intenso dolor que sentía en el pecho. Fui a ver al Dr. Montoya del Canal quien, después de revisarme, me recomendó que vaya a ver a mis médicos. Después de ver a la cardióloga, la Dra. Florencia Ozuna, de hacerme muchos estudios y de ver al clínico el Dr. Díaz, me dijeron que debería internarme”, comenzó diciendo Daniel en Instagram.

“En un primer momento, se pensó que era un neumotórax y que habría que operar. Con este posteo, además de contarle a ustedes, quiero agradecer a todos. Sin embargo, con el pasar de las horas y con más estudios resultó ser una ‘falsa alarma’los profesionales que me atendieron en el Centro @medicus_sa”, agregó.

“Le agradezco a mi médico el Dr. Gliemmo, como así también al Dr. Escalante; al Dr. Plumet; a la Dra. Guillermina. A las queridas enfermeras que me cuidaron: Cristina, Natalia, Ruth, Claudia Oviedo, Rosario y Marcela, que estuvo toda la noche controlando la medicación. A la extraccionista, a Cinthia de tomografía, y a los chicos Alejandro y Nicolás; como así también a Andrea”, continuó.

“Siempre recomiendo que ‘escuchen’ a su cuerpo y se hagan ver frente a los primeros síntomas. ¡Presten atención a todas las ‘señales’ que sientan!”.

Y cerró, junto a varias postales de su estadía en el hospital: “Y gracias a mi familia siempre presente, a mis amigos @sochimartin, @georgiecol29, a mis compañeros de @canal9oficial y @radio_770, y a ustedes por todos los cálidos mensajes que me enviaron. Siempre recomiendo que ‘escuchen’ a su cuerpo y se hagan ver frente a los primeros síntomas. ¡Presten atención a todas las ‘señales’ que sientan!”.

DANIEL GÓMEZ RINALDI SE SACÓ MAL CON DANIELA BALLESTER

El romance de Daniel Osvaldo y Daniella Ballester continúa a full, pero quien les pronosticó que será solo un amor de verano fue Daniel Gómez Rinaldi. El periodista de Implacables se despachó contra la periodista por no frenar para darle una nota al ciclo y lanzó una catarata de filosísimas frases.

La conductora de C5N fue abordaba por la cronista del ciclo de Susana Roccasalvo cuando salía junto al exjugador. Solo se limitó a contestar “todo está súper bien” y “no tenemos mucho para decir” mientras avanzaban a su auto, tomados de la mano. La actitud molestó muchísimo a Rinaldi y se despachó con ganas.

“¿Y qué vas a esperar? ¿Te vas a casar y vas a tener un hijo? ¡Frená para dar una nota con una colega, Daniela Ballester!”.

“Daniel fue simpático, cosa que nunca es, y Daniela… ¡sos colega! Contestá más agradable, mami. ¡Frená! Sos periodista, mi amor”, lanzó, picantísimo. “Ya depende de ella si te montás a la locura de él. ¡Aflojá, nena! ¡Te va dejar dentro de poco como dejó a las otras!”, arrojó.

