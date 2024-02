Matilda Blanco abrió su corazón en LAM, luego de escuchar a María Eugenia Ritó contar con total honestidad que las críticas sobre su cuerpo, sumado a la lucha contra las adicciones, la habían alejado del medio.

En ese marco, la productora de moda contó que en la adolescencia sufrió anorexia y reflexionó sobre el peso de la mirada ajena en los cuerpos.

“Yo participé en Sex virtual. Estaba un poquito más flaca”, dijo Ritó, reinsertándose con fuerza en los medios y en el mundo artístico.

Atenta al comentario de la vedette sobre su figura, Maite Peñoñori le contestó: “¡Basta con eso Ritó! Estás bárbara”.

Iniciado el debate sobre los cuerpos, Josefina Pouso apuntó: “En Sex hay todo tipo de cuerpos, no solo el hegemónico. Es hermoso el show”.

Acto seguido, la panelista puntualizó en las críticas estéticas que reciben las mujeres de otras mujeres: “Igual, no importa el cuerpo que tengas, subimos una foto y se te ven tres pozos y te dicen ‘¡ay, esas piernas!’. ¿Qué te pasa con mi cuerpo?”.

MATILDA BLANCO: “TUVE ANOREXIA”

Invitada a LAM, Matilda Blanco no solo se sumó al debate, también habló de sus propios prejuicios y de la lucha contra la anorexia. “Yo estuve un año y medio para subir un video y unas fotos a Instagram. Lo subí la semana pasada. Estaba en culote y con un corpiño. Me costó un año y medio porque me daba vergüenza”, expuso Blanco.

“Yo tuve anorexia a los 19, 20 años. Me costó mucho hacerme amiga de la comida”, contó Matilda, sorprendiendo a los integrantes de LAM con su testimonio en primera persona.

Y continuó: “Yo fui una de las únicas productoras de moda que nunca fue exigente con las modelos que venían a mis desfiles. Sé lo que es estar pensando en el cuerpo, ser obsesiva y estar siempre pensando en que estás gorda. Es muy terrible”.

Sobre el trastorno alimentico que logró dejar atrás, Matilda Blanco agregó: “Sufrí anorexia más de un año y medio. Tuve que ir a un médico. Lo que me ayudó fue la mirada de mis padres. Ellos me vieron y me llevaron a un médico”.