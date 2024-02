En medio del feliz presente que atraviesa de la mano de José “el Principito” Sosa, Cami Homs dio que hablar al arrobar a su pareja después de que un seguidor le hiciera una consulta de su intimidad en el Día de los enamorados.

“¿Cuándo te casás?”, fue la contundente pregunta que le hizo un usuario. A lo que Camila no dudó en poner en escena a su novio a través de Instagram Stories: “Te preguntan algo, @josesosa_23″, respondió, divertida.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camihoms) Por: Fabiana Lopez

En julio del año pasado, Camila –que tiene a Francesca y Bautista, frutos de su anterior relación con Rodrigo de Paul- había revelado que no estaba enterada de la profesión del joven: “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, expresó, entre risas, en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

EL PÍCARO COMENTARIO DE RODRIGO LUSSICH AL VER A CAMI HOMS Y SU NOVIO MUY APASIONADOS EN LA PLAYA

Una vez más, Rodrigo Lussich le puso humor a su famosa sección Los Escandalones que presenta en Socios del Espectáculo. En esta oportunidad, el conductor se refirió a una foto que muestra a Cami Homs y su novio, José “el Principito” Sosa, muy apasionados en una playa de Punta del Este.

Mirá, para terminar, encontramos a un famoso que también está criando una zarigüeya. Estamos hablando del Principito Sosa, el novio de Camila Homs, que está criando una zarigüeya en un short”, comenzó diciendo el periodista, en referencia a los atributos del futbolista.

Foto: RS Fotos

“Mirá la zarigüeya que está criando, la verdadera zarigüeya, aquí. Ésta es la foto original, aquí el Principito Sosa, José Sosa, está besando a Camila Homs en la playa, pero descubrimos cómo la chica cría la zarigüeya, él también está amaestrando una zarigüeya propia, que la tiene entre las piernas”, agregó, entre risas.

Y cerró, pícaro: “¿Ven? Acá está escondida la zarigüeya. Aquí, el Principito sale con la zarigüeya del mar. Es así, él es pequeño, él es lampiño, pero esas bolas no son de niño”.