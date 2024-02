A un año y medio de la separación de Eli Sulichin, Benjamín Vicuña no volvió a oficializar ninguna pareja.

Sin embargo, el actor chileno no pasó por alto el Día de San Valentín y les dedicó un mensaje a los grandes amores de su vida, sus hijos.

“Feliz día del amor”, escribió Benjamín en Instagram Stories, juntos a una foto con Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio Vicuña. Los primeros tres hijos, frutos de su relación de diez años con Pampita, y los dos menores de su historia de amor con la China Suárez, que llegó a su final den agosto de 2021.

BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ A FONDO SOBRE SU SOLTERÍA

A mediados de 2023, Benjamín Vicuña habló a fondo de sus sentimientos y le regaló a su compatriota chileno Martín Cárcamo un divertido sincericidio sobre su futuro sentimental.

“Yo creo que voy a volver con todo”, dijo el actor, sin contener la risa y cosechando la del entrevistador de programa De Tú a Tú, en alusión a que volverá a apostar fuerte a una pareja.

“Es la primera vez en mi vida que estoy solo, soltero. Desde los 16, 17 años, siempre estuve pololeando. Ahora estoy concentrado en mis hijos, en mi trabajo, que también es muchísimo”, le dijo Benjamín a Cárcamo.

Y asumió: “Estoy esperando sanar y estar tranquilo, como para poder estar bien, entero, y poder empezar algo”.

“Yo esto (estar solo) lo estoy aprovechando porque siento que es una experiencia, pero mi esencia me va a llevar a ese otro lugar. Soy familiero. Me gusta que la casa esté llena de ruido. Me gusta escuchar a los niños”, continuó.

Acto seguido, el actor se despachó con un brutal sincericidio: “Yo creo que voy a volver con todo”.

Cosechando carcajadas, el actor argumentó: “Voy a apostar todo o nada. Sin miedo. ¿Qué me voy a guardar ahora? Nada. No conozco una forma de amar que no sea así, jugándosela con todo”.