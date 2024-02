Luego de haberles confesado a sus seguidores de Instagram lo mucho que le está costando conseguir colegio para su hijo Donatello, Noelia Marzol se quejó sin filtro de sus padres por cómo lo consienten cada vez que lo van a visitar.

A través de sus stories de Instagram, compartió una dulce foto de su nene mirando televisión en el living con sus abuelos, todos tirados en el sillón y con la luz apagada, solo iluminados por los destellos del aparato. Entonces, la bailarina comparó la forma en la que sus padres son con Donatello, muy diferente a cómo eran con ella cuando era chica.

“Abuelos... ¿Alguien me explica cómo es que consienten así a mi hijo? No recuerdo ni que me dejen hasta las 12 estar despierta, menos comiendo caramelos y menos aún mirando una película”.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE NOELIA MARZOL PARA EL NUEVO COLEGIO DE SU HIJO DONATELLO

La publicación de Noelia le valió un aluvión de respuestas que la llevó a reflexionar sobre la condición que había puesto, por lo que más tarde decidió agregar las otras condiciones que tenía en mente para que el pequeño curse su salita de tres años.

“No es mi única pretensión, me retracto. Que (el colegio además) sea laico, que no usen Tablet, bilingüe y que NO ofrezcan rugby como deporte”, agregó la bailarina, que está en pareja con un futbolista.

De esta manera, las publicaciones de Noelia continuaron generando debates y respuestas en su perfil de la red social y no fueron pocas las opciones que le acercaron para poder concretar el año lectivo del pequeño Donatello.