Lisandro “Licha” Navarro, además de haberse convertido en uno de los participantes más fuertes de Gran Hermano 2023, para el afuera se convirtió en un “sex symbol”. Al menos, para José María Muscari, que le hizo una propuesta laboral a pesar de que el joven todavía sigue firme en el programa.

A través de sus stories de Instagram, el productor compartió un clip en el que habla con una mujer acerca de Licha. En el video, ambos coincidieron en que les encanta el participante. “Me encanta Licha. Me re calienta... Todos sus tatuajes, todo el cuerpo y todo él”, admitió, picante.

“Me parece que lo voy a llamar para Sex”.

Acto seguido, aseguró que lo convocará para que trabaje en su obra teatral de alto voltaje. “Me parece que lo voy a llamar para Sex. Espero a que salga de la casa y veo si lo meto en Sex. ¿Sabrá hacer algo? Bailar, cantar, actuar...”, se preguntó. “No sé, pero todo se aprende en esta vida...”, dijo ella. “Vos le querés enseñar...”, cerró él, pícaro, entre risas. ¡Ah bueno!

LA CONFESIÓN DE FURIA A LICHA

Juliana Scaglione, conocida como Furia en la casa de Gran Hermano 2023, le hizo una fuerte confesión a Lisandro ‘Licha’ Navarro después de protagonizar una fuerte pelea con Manzana.

“Permiso, está la comida ¿querés que te la traiga acá?”, le preguntó el participante y ella le contestó sin filtros: “¿Te puedo pedir un favor? Y te lo digo enserio... me gustás demasiado, andate”.

“¿Te puedo pedir un favor? Y te lo digo enserio... me gustás demasiado, andate”.

“Tenés novia afuera, no aguanto más este jueguito de mierda. No me sirve porque no estás conmigo acá adentro. No me generes sentimientos”, agregó la instructora deportiva y él le respondió: “No te genero nada”.

“¿Querés que te traiga la comida por lo menos o te puedo mandar a que alguien te traiga la comida?”, siguió Licha y élla sentenció: “Quiero estar acá sola, por favor, sos lo más hermoso del mundo. Te lo digo de corazón, alejate de mí”.