Al igual que Paula Chaves con Pedro Alfonso, Mica Viciconte expuso a Fabián Cubero en Instagram, indignada por cómo dejó el baño tras haberse duchado. Sin filtro, dejó en evidencia el aspecto de su convivencia con el padre de su hijo, Luca Cubero, que la indigna.

Mica filmó el baño inmediatamente después de que Fabián se duchara. En el clip, se puede ver una toalla tirada arriba del lavamanos, la alfombra corrida, otro toallón a pies de la bañera y lo que parece ropa interior abajo de un mueble. Enojada, compartió el video en sus redes.

“Decime que es joda... ¿no?”, escribió, visiblemente molesta, etiquetando a su pareja. En el clip, también puede verse el traje de baño de Fabián ¡colgado de la ventana! en diálogo con los frascos de champú y acondicionador. ¡Tremendo!

MICA VICICONTE REVELÓ EL NOMBRE DE SU PRÓXIMA HIJA CON FABIÁN CUBERO

Mica Viciconte, felizmente en pareja con Fabián Cubero, habló acerca de la posibilidad de volver a ser mamá con el exfutbolista. Juntos, ya tienen a Luca Cubero. Además, él con su ex, Nicole Neumann, también es padre de Indiana, Allegra y Sienna.

Durante la emisión de Ariel en su salsa, discutieron la etimología del nombre árabe Jariza, ya que Ariel Rodríguez Palacios estaba cocinando shawarma con pan de pita casero. Entonces, descubrieron que el Jariza hoy por hoy está muy de moda en España. Por eso, sus compañeros le preguntaron a Mica si, en caso de tener una hija con Fabián, elegiría llamarla así. “El nombre me gusta”, admitió la panelista, tomando nota.

Sin embargo, aclaró que, pese a que le encantaría volver a ser mamá, con su pareja no están en la búsqueda. “Igual, ahora no estoy en nada, eh. No hay nada, tampoco me pongo ningún plazo para volver a ser mamá. Tengo un chico chiquito todavía para tener un bebé”, cerró Mica, encantada con el nombre Jariza, pero aclarando que, por ahora, no agrandará su familia.