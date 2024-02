Cada domingo Juana Viale elige un diseño diferente de Gino Bogani para animar su ciclo. En esta oportunidad apareció con un vestido muy español, de volados y lunares, y la conductora contó que fue reciclado de uno que Mirtha Legrand le regaló cuando tenía 4 años.

“Esta vez tengo un rediseño de auténtico Bogani, porque este vestido era un disfraz que me trajo mi abuela en el ‘86, cuando yo tenía cuatro años, de sevillana”.

“Les quiero contar una historia muy interesante, muy linda para mí más que interesante. Tengo un vestido que yo diría un auténtico Bogani, pero no”, comenzó diciendo, mientras mostraba a la cámara el diseño.

“Esta vez tengo un rediseño de auténtico Bogani, porque este vestido era un disfraz que me trajo mi abuela en el ‘86, cuando yo tenía cuatro años, de sevillana”, contó.

Foto: Captura

JUANA VIALE LUCIÓ UN VESTIDO QUE MIRTHA LEGRAND LE REGALÓ CUANDO TENÍA 4 AÑOS

“Y pasaron los años, y tuve hermanas, y tuve hijas, fueron pasando, y el otro día lo encontré. Y estábamos hablando con Bogani de cualquier otra cosa y le dije ‘yo tengo mi vestido de sevillana’, y me dijo ´traelo’”, reveló.

“Lo modificó y ahora tengo un vestido sevillano de Bogani, así que muy lindo. No lo puedo describir en género, porque no tengo ni idea, pero es vistoso”, dijo, encantada por poder conectar su pasado y su presente con un look muy especial.

“Es muy lindo, me encanta usarlo después de, no sé cuántos años ya”, concluyó.