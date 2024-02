Katja Alemann, una de las artistas íconos de las décadas de los 80′ y 90′, tiene dos hijos: Luna Linares, de 32 años, y Tadeo Linares, de 34 años, ambos nacidos de su relación con el artista plástico Diego Linares, de quien se separó hace muchísimos años.

A diferencia de Tadeo, Luna es activa en redes sociales. En Instagram, deja en evidencia que, al igual que su mamá, eligió el camino artístico. En su caso, se define como fotógrafa y diseñadora de vestuarios. De hecho, en su perfil posa en diversas ciudades del mundo luciendo las impactantes prendas que ella misma confecciona, potenciándolas con make up artísticos y originales peinados.

“Mis hijos son las personas que más amo en este mundo. Si ellos están bien, estoy bien. Si tienen problemas, son mis problemas. Somos muy compinches. Luna vive en el exterior y Tadeo está acá. Me gusta cocinarles y compartir largas charlas. Me gustaría en algún momento ser abuela, pero eso depende de ellos, no de mí. Los tiempos de hoy son muy distintos”, sostuvo Katja, tiempo atrás, en diálogo con La Nación. ¡Sigue sus pasos!