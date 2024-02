El abogado que en su momento denunció a L-Gante, Leonardo Sigal, hizo una fuerte advertencia acerca de su situación judicial. Contundente, el letrado afirmó que el cantante, que acaba de presentar a su nueva novia, podría quedar nuevamente preso en los próximos días.

“Doctor, acá me están dando una información que quiero preguntársela, me dicen que L-Gante podría ser detenido en los próximos días. ¿Usted sabe algo?”, le preguntó Juan Etchegoyen en Mitre Live. Entonces, Leonardo deslizó que sí. “No puedo decir ciertas cosas de la causa pero es cierto, está mucho más complicada la situación que cuando quedó preso L-Gante (el año pasado); hay que esperar los tiempos de la Justicia y las resoluciones”, afirmó.

“Es cierto, está mucho más complicada la situación que cuando quedó preso L-Gante (el año pasado); hay que esperar los tiempos de la Justicia y las resoluciones”.

E hizo una contundente aclaración sobre su situación judicial. “Como abogado no puedo adelantarte esto, pero si te puedo afirmar que está más complicada la situación que lo que estaba antes, procesalmente, lo que es pruebas, hay más en su contra. Son raras las declaraciones del abogado de Valenzuela cuando la situación no ha mejorado y no ha cambiado el status quo para bien, sino todo lo contrario, lo que va a camino a confirmar que los hechos sucedieron; para L-Gante todo está más complicado”, aseguró, sin filtro.

EL FUERTE DATO DE LEONARDO SIGAL SOBRE TAMARA BÁEZ, QUE TAMBIÉN ESTARÍA COMPLICADA

Antes de cerrar, Leonardo afirmó que Tamara Báez, la ex de L-Gante, estaría siendo investigada.

“Tamara Báez también sigue siendo investigada por un robo”.

“Así que es cierto lo que te están informando sobre lo de Valenzuela, sin ninguna duda. Está más complicado que antes y dejame decirte que Tamara Báez también sigue siendo investigada por un robo. Y además de ellos, el señor Ibáñez, que trabaja con Elián Valenzuela. Ya con el transcurso del tiempo va a haber novedades, cuando se termine de investigar la situación va a quedar más difícil para el músico”, sentenció. ¿Qué dirá el cantante?