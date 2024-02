Desde Mar del Plata, Juana Viale recibió en su “mesaza” a Federico Bal. Fiel a su estilo, rompió el hielo trayendo a Almorzando con Juana el rumor de romance que en alguna vez revoloteó cerca de ella y del hijo de Carmen Barbieri. Con firmeza, contaron por qué se los vio en septiembre de 2019 de noche en un bar, lo que desató la versión de que habrían vivido un affaire.

“¿Te acordás que yo te ofrecí una obra? No me diste bola”, le reclamó Fede. “Sí, me acuerdo y no, no te di bola porque esa obra no era para nosotros. Igual, me encantaría”, le respondió Juana. Cuando él se mostró de acuerdo, ella redobló la apuesta. “Después, salimos de ahí y nos inventaron un romance”, dijo, lo que hizo reaccionar al actor.

“Me sentí mal. Sentí como que tal vez vos hubieses pensado que yo iba a llamar y no soy esa clase de tipo. Fue feo. Si se ponen un segundo en mi lugar, yo le quería ofrecer una obra y quedamos en tomar algo. Pero al toque una cámara, pum. Nos preguntan qué hacíamos y no estaba haciendo nada. Lo último que quería es que pienses que tal vez esto lo hago por algo y nada. A veces no me conocés y me quedé mal”, le dijo Bal, pidiéndole disculpas, a lo que Juana respondió muy dulce aclarándole que está todo bien y que nunca pensó mal de él. ¡Aclarado!

LA TREMENDA FRASE DE JUANA VIALE A FEDE BAL POR EL ESCÁNDALO CON SOFÍA ALDREY

Fue en ese momento en el que la actriz le recordó a Federico el escándalo con quien fue su última expareja. “¿Quién prende el lavarropas a las cuatro de la mañana?”, arrojó, letal.

“Alguien que hace las cosas mal. Alguien que hace las cosas muy mal”, se lamentó él, mientras ella, rápida de reflejos le tomaba la mano, para suavizar su “palito”.

“Todos nos podemos equivocar mil veces. Una y otra vez”, lo consoló. ¡Uh!