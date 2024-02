Denisse González, la última eliminada de Gran Hermano 2023, salió a bailar con los exparticipantes de Gran Hermano 2022 luego de haber admitido en Cortá por Lozano que lo que se vio en el reality con Bautista Mascia fue real, especialmente, la “conexión” que sintieron. Sin embargo, se la vio muy pegadita a Alexis “Conejo” Quiroga.

El fin de semana, Denisse fue a bailar con algunos de los exparticipantes de GH 2022, aunque en el clip que se viralizó en Twitter también estaba Nati Jota. Lo que llamó la atención fue haber visto al ex de Coti Romero bailando muy cerca de ella y mirando hacia abajo, mientras todos buscaban la cámara.

“¿Qué mira?”, se preguntaron desde LAM, pícaros, sugiriendo que El Cone habría estado mirando a Denisse. Sin embargo, una fan del exparticipante compartió una imagen haciendo una firme aclaración en defensa de su ídolo. “Baila viéndose a sí mismo”, sentenció. ¿Qué dirá él?

SANTIAGO DEL MORO ENTRÓ A LA CASA DE GRAN HERMANO Y SORPRENDIÓ A SABRINA CON UN ANUNCIO SOBRE SU NOVIO

Luego de que Santiago del Moro entrara a la casa de Gran Hermano 2023 para sorprender a los participantes y llevarles una palabra de sus seres queridos, el conductor del reality de Telefe dio que hablar al hacerle un anuncio a Sabrina Cortez.

“Sabri, ¿querés que sea honesto o que sea careta?”, indagó Del Moro, con un sobre en sus manos que contenía una palabra dulce de alguien de su círculo más cercano. Allí, después de que la joven se inclinara por la honestidad, agregó: “Había un mensaje de Brian y lo cambiaron”.

“Y es de tu mamá. Tu mamá te puso la palabra ‘persevera’, ¿por qué crees que te dice eso? ¿Persevera y…?”, continuó, ante la mirada algo nerviosa de Sabrina, deslizando que su pareja se habría enojado por su vínculo con Alan Simone, uno de los últimos eliminados del programa con Denisse González.

“Y triunfarás… Para que me mantenga como soy, creo que eso me quiere decir. Que me mantenga fiel a mí misma, con mis sentimientos, y me alegra un montón que me lo diga”, respondió Cortez. Y Santiago cerró: “Ella te lo dice que seguramente es la persona en el mundo que más te ama”.